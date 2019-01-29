شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حاشد تنفذ أول عملية نصرة لحجور وتذبح القائد الأول للحوثيين "مستجدات طارئة ومفاجئة".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون من قبيلة حاشد، أحد مشرفي مليشيا الحوثي في مديرية بني صريم بمحافظة عمران، بالتزامن مع دعوات قبلية للوقوف مع قبائل حجور بمحافظة حجة.

وقال مصدر محلي بمحافظة عمران، إن مسلحين قبليين في عزلة بني قيس (إحدى قبائل بني صريم حاشد) اغتالوا، اليوم الاثنين 28 يناير 2019، مشرف مليشيا الحوثي في المنطقة.

وأضاف أن هذه العملية هي أول استجابة فعلية لدعوات قبلية وجهها عدد من مشايخ قبيلة حاشد على امتداد محافظتي حجة وعمران للوقوف مع إخوانهم في قبيلة حجور (الحاشدية) ضد محاولة تركيعهم من قبل مليشيا الحوثي.