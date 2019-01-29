شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا فعل مسلح حوثي بزوجة قائد عسكري بارز في مدينة تعز ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) أن امرأة قتلت الاثنين برصاص قناصة مليشيا الحوثي أمام منزلها في مديرية مقبنة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وبحسب المصادر فإن المرأة التي قتلت هي زوجة أحد القادة العسكريين في المحافظة. وأشارت المصادر إلى الشهيدة تدعى "وجيهة أحمد محمد" وهي زوجة القائد علي السيلاني قائد عمليات الكتيبة الخامسة باللواء 145 مشاة. وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهدافها للسكان المدنيين بشكل متعمد موقعة مئات الشهداء والجرحى بصفوفهم ملحقة أضرار جسيمة بالمنازل والممتلكات



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