شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : بعد 1400 سنة الأسود العنسي يظهر من جديد ...تفاصيل اعلان صالح القوسي انه نبي ودعوته الناس لإتباع دعوته ..شاهد أول صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادعى مواطن من محافظة ذمار النبوة في واقعة اثارت جدلا واسع النطاق. ونشر مواطن من محافظة ذمار يدعى صالح القوسي منشورا على صفحته بالفيس بوك قال انه بات نبيا وطالب المواطنين باتباعه. واثارت هذه الدعوة سخرية المتابعين . ودعا نشطاء الى القاء القبض على القوسي ومحاسبته .

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : بعد 1400 سنة الأسود العنسي يظهر من جديد ...تفاصيل اعلان صالح القوسي انه نبي ودعوته الناس لإتباع دعوته ..شاهد أول صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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