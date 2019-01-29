14 منظمة تطالب التدخل السريع لإحتواء الأزمة الانسابية باليمن

دعت 14 منظمة مجتمع مدني، اجتمعت في لندن أمس، إلى التدخل السريع لاحتواء الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية الذي تسبب بمقتل الآلاف.

كما اعتبرت تلك المنظمات أن الأزمة اليمنية هي الأسوأ في العالم، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء لنقل معاناة اليمنيين إلى العالم.

وقالت مسؤولة في الصليب الأحمر البريطاني، وتدعى كيمبرلي براون، إنه «بالنيابة عن الشعب اليمني، نحن قلقون ونريد بعض الاهتمام الدولي، كما نريد السماح لنا بالوصول للمزيد من الناس لمساعدتهم في اليمن».

ويأتي الاجتماع في وقت ترفض فيه ميليشيات الحوثي مخرجات اجتماعات السويد، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت مسؤولة بمنظمة العمل ضد الجوع الفرنسية، وتدعى إيزابيل موسار كارلسن، أن «العمل الإنساني ليس الحل الوحيد في اليمن، يجب التوصل بسرعة إلى حل سياسي لإنهاء النزاع».

يذكر أن الحل السياسي معطل عند الميليشيات الانقلابية، التي رفضت فتح الممر الإنساني لتمرير المساعدات من الحديدة لصنعاء، إضافة إلى تعطيلها عمل اللجنة الأممية المشتركة، وتخلفها عن كل موعد أقره اتفاق السويد.

وكانت وسائل إعلام يمنية ذكرت نقلاً عن مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها«.

وأكد مصدر في اللجنة الاقتصادية للعربية أن الميليشيا الحوثية تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة، وقال إن نسبة الثلاثين في المئة الواردة في التقرير مبالغ فيها.وأضاف أن الميليشيا تحكم سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي.

وذكرت المصادر أن:ميليشيا الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه.

كما منع الحوثيون البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر - نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل - ومديري بنوك آخرين، في جهاز الأمن القومي، بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزي في عدن، بموجب نظام الاستعاضة المعمول به في مقر البنك الرئيسي بعدن.

وأفاد ماليون أن بنك اليمن والبحرين الشامل يملك كباقي البنوك المحلية، عملاء مستوردين في المناطق المحررة، يطلبون من البنك فتح اعتمادات استيراد مواد أساسية، والبنك لا يستطيع في هذه الحالة رفض طلباتهم، وفي حال رفضه فإن ذلك يعني إغلاق البنك.

وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، جراء ممارسة الميليشيا العبثية التي تقوم على القتل والنهب، من تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية، كما تمنعها الميليشيا من استخدم أموالها المودعة.