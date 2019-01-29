شاهد بالصورة رئيس دولة جديدة يفاجئ اليمنيين ويقول بلادي مفتوحه لكن اليمنيين وبيتي سيكون مؤى بهم (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - في حين تمنع #الإمارات_الهندية_المتحدة اليمنيين من دخول أراضيها منذ ١٥ عام، رئيس وزراء اثيوبيا يفتح أبواب بلاده لليمنيين..ونقل عن الرئيس الوزراء الاثويبي قوله افتحوا ابواب افريقيا لليمنيين وان لم تسعهم سوف افتح بيتي لهم

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