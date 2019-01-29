شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة وزير يمني وشخصية جنوبية بارزة..شاهد (الاسم +صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي يوم أمس الاثنين الدكتور عبدالله احمد بكير وزير الصحة الاسبق لدولة الجنوب قبل الوحدة. وقال مصدر مقرب من الوزير بكير ان جثمانه دفن في مسقط رأسه مدينة الوهط بمحافظة لحج صباح اليوم الاثنين. ويعد الدكتور عبدالله بكير أحد الشخصيات الجنوبية البارزة التي خدمت في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.



كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن وفاة وزير يمني وشخصية جنوبية بارزة..شاهد (الاسم +صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.