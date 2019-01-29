جمعية تركية تقدم 500 سلة غذائية لأسر نازحة ومحتاجة شرقي اليمن

وزّعت جمعية "الخيرات" التركية، أمس الإثنين، 500 سلة غذائية على الأسر النازحة والمحتاجة بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

وقال رئيس مؤسسة "البركة التنموية الخيرية" (يمنية أهلية تنفذ المشروع) محمد السودي، للأناضول، إن "الجمعية وزعت بمدينة سيئون (تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية) اليوم 500 سلة ممولة من جمعية الخيرات التركية (غير حكومية) عبر الوسيط جمعية الرحمة الإنسانية التركية".

وأوضح أن المشروع استهدف النازحين من مناطق الحرب الفارين إلى مدينة سيئون والأسر المحتاجة من المجتمع المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى التخفيف عن النازحين والأسر الفقيرة وتوفير بعض احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى أن جمعية "البركة" وزعت أكثر من 10 آلاف سلة غذائية مقدمة من جمعيات ومنظمات تركية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية في محافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وإب والحديدة.

وشكر السودي الحكومة والشعب التركي على دعم ومساندة الشعب اليمني وتخفيف معاناته والأوضاع المعيشية الصعبة.

وتمثل مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، مأوى آلاف النازحين من مناطق الصراع في اليمن؛ نظرًا لوقوعها بعيدا عن مناطق الحرب وبقائها تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن منذ مارس/آذار 2015 حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.