اختطافات مليشيا الحوثي مستمرة رغم اتفاق ستوكهولم

استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار انتهاكات الميليشيا الحوثية، رغم توقيعها اتفاق السويد الرامي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وذكرت الرابطة في بيان أمس الإثنين، إن "ميليشيا الحوثي قتلت تحت التعذيب الوحشي 6 مختطفين، واختطفت 36 مواطناً في مناطق سيطرتها منذ توقيع اتفاق السويد في منتصف ديسمبر(كانون الأول) الماضي، إضافةً إلى المحاكمات الهزلية للمختطفين، ومنع الزيارات عنهم، أو إدخال الطعام والشراب والأدوية لهم، في سجونها بصنعاء"، وفق ما نقل موقع وكالة "2 ديسمبر" الإخباري اليمني.

يأتي هذا في حين عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، إلى العاصمة صنعاء لإنقاذ اتفاق السويد الأخير بين الحكومة الشرعية والمتمردين.

إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اختار الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، رئيسا لبعثة المراقبين الأمميين في اليمن.

ولفتت المصادر إلى أن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، الذي عين قبل شهر واحد فقط، توترت مع كل من الانقلابيين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث.

وتم طرح اسم لوليسجارد على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد، بحسب المصادر.