قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات بقصف للتحالف في الجوف

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم في وقت متأخر من مساء أمس جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها من عناصر انقلابية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمعًا للمليشيا في منطقة الغدير بجبل حام، مخلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار "23مم".

وتتعرض مواقع وتجمعات ومعسكرات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي منذ العام 2015.

إلى ذلك، حققت قوات الشرعية تقدما كبيرا في محافظة صعدة الحدودية مع الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش، وبدعم من المقاتلات الحربية التابعة للتحالف، استطاعت استعادة عدد من المناطق في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

ولفتت إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.