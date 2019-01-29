صحيفة الوطن: الدعم القادم من قطر يوضح كيف تعادي حماس القضية الفلسطينية

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، إن مناظر أطفال غزة، وهم يتعرضون لنيران الاحتلال، لم تغير شيئاً بالمجتمع الدولي الذي يتابع بالكثير من اللامبالاة أوضاع الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما أن التعديات تتواصل مخلفة النكبات والويلات للشعب الرافض لجميع أنواع العبث ومحاولات الاحتلال إنهاء قضيته المصيرية التي قدم من أجلها كل شيء طوال عقود لم تتوقف فيها معظم الانتهاكات والجرائم ومجازر الإبادة التي يتعرض لها.

ولفتت إلى أن كل ما يقوم به الاحتلال من تعديات وانتهاكات متواصلة، لا تستثن أياً من وجوه الحياة الفلسطينية، وذلك بهدف دفع الشعب الذي يعبر في كل مناسبة عن تمسكه بحقوقه في وطنه وقيام دولته المستقلة إلى الضعف واليأس، فالاستيطان لم يتوقف والهدف منه الإتيان على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية لتغيير المعالم، وعرقلة أي حل يمكن أن يكون وفق الحقوق الفلسطينية الثابتة تاريخياً وباعتراف دولي مؤكد بعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وأكدت أن ذات المعاناة تتفاقم جراء كل ما تقوم به جماعة " الإخوان" الإرهابية المتمثلة بحركة " حماس " في غزة، واستمرار الشرخ الفلسطيني والارتهان لجميع أعداء فلسطين والأمة، والقبض على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر بقوة الحديد والنار، في حين يتاجر قادة الحركة بالشعارات ويمتهنون المتاجرة بلقمة عيش المواطنين الفلسطينيين، وإرسال المرتزقة لدعم الأنظمة التي تمول وتدعم "الحركة " وتتاجر بالقضية الفلسطينية، وذلك منذ الانقلاب الذي قامت به "الحركة "في العام 2007، وحتى اليوم، كما أن "حماس" تقدم للاحتلال ما يتبجح به لمواصلة استباحة الدم الفلسطيني وتبرير العجز الدولي الذي لا يمكن أن يتحرك للتعامل مع سلطتين، الأولى شرعية في الضفة، والثانية بقوة السلاح والأمر الواقع في غزة.

وذكرت أن أكثر من مليون فلسطيني عانوا تجربة الأسر المريرة في غياهب سجون الاحتلال، منذ النكبة في العام 1948، واليوم أكثر من مليوني فلسطيني لا يبدو حالهم أفضل في قطاع غزة وهم يعانون جميع ويلات العنجهية المتبعة من الحركة "الإخوانية".. .. مشيرة إلى أن إسرائيل تبرر الاعتقال والإعدام لمجرد الشبهة، و"حماس" تقوم بذات الأمر بحجة الشعارات التي تنتهجها وتواصل التذرع بها لفرض سطوتها وهيمنتها التي يعاني منها مئات الآلاف من سكان غزة.

وتابعت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن الاحتلال يعادي كل ما يتعلق بالحق الفلسطيني، و"حماس " بنهجها وارتهانها وعقيدتها ذات الأمر، فهي لا تخدم فلسطين ولا تقدم إلا ما يضاعف معاناة شعبها وويلاته، فهي ضد سكان القطاع وضد رفع الحصار عنهم وتواصل التسبب بمعاناتهم وافتقادهم لجميع مقومات الحياة، وهذا كله يقدم للاحتلال ما يريد، ولاشك أن المال السياسي المتدفق من قطر والدعم القادم من إيران وتركيا، ويتم بموافقة الاحتلال يؤكد كيف تعادي " حماس" القضية الفلسطينية برمتها.