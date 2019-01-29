أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بالعاصمة صنعاء اليوم

تشهد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبيراً بسبب موجة الصقيع التي تجتاح العاصمة منذ أيام.

و ينشر موقع (الخليج 365) أسعار أهم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا الثلاثاء، حسبما رصد مراسلنا:

ـ الطماطم = 450 ريالا

ـ البصل = 450 ريال

ـ البصل الأخضر = 100 ريال للعصبة الواحدة

ـ الكوسة =450 ریال

ـ الكوبش = 150 ريالا

ـ البطاطس = 400 ريال

ـ الليمون = 100 ريال

ـ الخيار = 700 ريال

الباذنجان 400= ريال

ـ الفلفل = 1000 ريال

ـ الجزر = 700 ريال

ـ البيبار = 400 ريال

ـ الموز = 350 ريالا

ـ التفاح خارجي = 1000 ريال

ـ التفاح بلدي = 700 ريال

ـ البطيخ = 300 ريال

ـ الرمان مثلَّج = 1000 ريال

ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ريال

ـ البرتقال عادي = 250 ريالا

ـ البرتقال اليوسفي = 1000 ريال

ـ الفرولة = 1500 ريال

ـ الجوافة = 2000 ريال

ـ الكومثرى = 1000 ريال

ـ الشمام = 300 ريال

ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ريال للكيلو الواحد

ـ اللحم بقري = 4000 ريال

ـ الدقة بقري = 4000 ريال

ـ الدقة غنمي = ريال

ـ الديرك = 3500 ريال

ـ الجحش = 1600 ريال

ـ الثمد = 2000 ريال

ـ عنبرية = 3000 ريال

ـ البياض = 1300 ريال

ـ هامور = 1500ريال

ـ جمبري = 3000 ريال

ـ التونة = 2500 ريال

ـ السخلة = 4000 ريال

ـ البقط = 3000 ريال

ـ باغة = 600 ريال

ـ القد = 4000 ريال

ـ سولفش = 2000 ريال

ـ الغويزي = 2500 ريال

ـ أبو عيون = 3000 ريال

ـ اللخم = 2000 ريال

ـ الزينوب = 2500

ـ وبالنسبة إلى الدجاج، يباع بالحبة حسب الحجم، فهنا ما سعره 1200، و من 1500، و من 1700، و من 200، و 2500 و 3000 ريال. مع الإشارة إلى أنه شهد ارتفاعا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتيجة لانهيار العملة المحلية.

ـ أما البيض فيباع الطبق منه والذي يحتوي على 20 بيضة حاليا بـ 1500 ريال.