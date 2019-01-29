لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم، في محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات الجيش الوطني في شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة .
وذكر مصدر عسكري في لواء العاصفة، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الإنقلابية إلى مواقع الجيش الوطني وكبدتهم خسائر بشرية فادحة .
وبالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عربة مدرعة تابعة للميليشيات بالقرب من تبة الروافض القريبة من جبل شيحاط.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية تسلل فاشلة تسفر عن مصرع عناصر حوثية شمال صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.