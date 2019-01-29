عملية تسلل فاشلة تسفر عن مصرع عناصر حوثية شمال صعدة

لقي ما لا يقل عن 5 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعهم، في محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات الجيش الوطني في شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة .

وذكر مصدر عسكري في لواء العاصفة، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إحباط محاولة تسلل قامت بها الميليشيات الإنقلابية إلى مواقع الجيش الوطني وكبدتهم خسائر بشرية فادحة .

وبالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عربة مدرعة تابعة للميليشيات بالقرب من تبة الروافض القريبة من جبل شيحاط.