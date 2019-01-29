أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم إصدار خمسة تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحا جويا وبريا و100 تصريح لحماية القوافل . وأكد التحالف في بيان رسمي "أن 6 سفن تنتظر دخول ميناء الحديدة منذ 37 يوما". وأشار بيان التحالف إلى أن جماعة الحوثي، ترفض دخول السفن ميناء الصليف منذ أسبوعين، مؤكدا استمرار الجماعة في التأثير على الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها. وأوضح التحالف أن السفن المتوجهة لميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: الحوثيون يمنعون دخول 6 سفن نفطية وغذائية إلى ميناء الحديدة منذ 37 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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