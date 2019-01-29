تفجير إرهابي في المخا يوقع 40 شهيداً وجريحاً بينهم مصور قناة أبوظبي

استشهد وجرح أكثر من 42 مدنيا مساء الاثنين 28 يناير/كانون ثاني 2019، بينهم أحد مراسلي قناة أبو ظبي بجريمة تفجير إرهابية أمام مطعم في مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز.

ونقلت وكالة 2 ديسمبر" عن مصادر أمنية ومحلية قولها إن خلية إرهابية تابعة للمليشيات الحوثية استهدفت بعبوة ناسفة مطعما شعبيا أمام فرزة عدن لحظة اكتظاظه بالزبائن.

وفي حصيلة أولية أفادت المصادر أن الجريمة أسفرت عن استشهاد 6 وجرح 36 من أبناء المخا ومسافرين وعمال المطعم جراح بعضهم خطيرة.

وأضافت المصادر أن بين الشهداء أحد مراسلي قنوات أبو ظبي الصحفي (زياد سيف عبد الله نعمان) فيما أصيب زميله (فيصل عبد الرحمن الذبحاني) أثناء تواجدهما في المكان، مشيرة إلى أن الانفجار وقع قرب بوابة المطعم.

من جانبها، نقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر محلي مصدر محلي أن مصور قناة أبوظبي زياد الشرعبي وثلاثة آخرين قتلوا، وأصيب 18 بينهم مراسل القناة فيصل الذبحاني، في تفجير الدراجة النارية التي كانت مركونة بالقرب من كافتيريا مقهى الشعب أمام محطة باصات النقل إلى مدينة عدن.

وقال وزير الإعلام إن ‏"هذه الجريمة الإرهابية النكراء تؤكد توظيف ‎المليشيا الحوثية ومن خلفها طهران للإرهاب كورقة في حربها التي تشنها على الشعب اليمني منذ أربعة اعوام، ومساعي المليشيا لتفجير الأوضاع من جديد ونسف اتفاق ‎ستوكهولم عبر الأعمال الإرهابية واستمرار خرقها لوقف إطلاق النار".

وعبر الوزير الإرياني عن "عظيم التعازي والمواساة لأسر الشهداء والجرحى، كما قدم تعازيه لمؤسسة أبو ظبي للإعلام في استشهاد أحد العاملين ضمن طاقمها في اليمن، مؤكدًا أن جرائم المليشيا الحوثية لن تسقط بالتقادم وأن استهدافها للإعلاميبن يؤكد نهجها الظلامي". حسب قوله.