شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن وفاة وزير يمني وشخصية جنوبية بارزة (الاسم +صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توفي امس الاثنين الدكتور عبدالله احمد بكير وزير الصحة الاسبق لدولة الجنوب قبل الوحدة.

وقال مصدر مقرب من الوزير بكير ان جثمانه دفن في مسقط رأسه مدينة الوهط بمحافظة لحج صباح اليوم الاثنين.

ويعد الدكتور عبدالله بكير أحد الشخصيات الجنوبية البارزة التي خدمت في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.