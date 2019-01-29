شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك غربي جديد لفرض تسوية سياسية والإطاحة بـ‘‘الرئيس هادي’’.. ومصادر مطلعة تكشف ما يجري خلف الكواليس بشأن اليمن..! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية مطلعة أن دوائر دبلوماسية غربية وعربية تبحث في ترتيبات تتعلق بوضع اليمن بعد التسوية السياسية.

وأوضحت المصادر أن الدوائر الدبلوماسية تبحث في عشرات الملفات التي قدمتها أطراف مخابراتية دولية لشخصيات يمنية يمكنها أن تلعب دورا في مرحلة ما بعد الحرب في اليمن.

ونوهت المصادر إلى أن كثير من الشخصيات السياسية اليمنية بدأت بتحركات في عدد من العواصم العربية والغربية لتقديم نفسها لقيادة مرحلة ما بعد الحرب في اليمن.



وأوضحت المصادر أن اللقاءات والندوات التي عقدت في أكثر من عاصمة عربية و غربية للاستماع إلى وجهات نظر شخصيات سياسية يمنية، بعضها تمت 'برعاية مكتب المبعوث الأممي، و بعضها الآخر تحت رعاية منظمات وجهات حكومية، تأتي في هذا السياق، وعبرها يتم تقييم طرح الشخصيات المشاركة في تلك اللقاءات.

واعتبرت المصادر أن الأطراف الدولية والاقليمية الفاعلة باتت تسعى للتواجد في صناعة القرار السياسي في يمن ما بعد الحرب، عبر شخصيات يمنية تسعى لتبنيها ضمن التسوية المقبلة.

وحسب المصادر فإن البحث في هذه الترتيبات لا يعني أن التسوية السياسية باتت قريبة في اليمن، بقدر ما يعني أن كل طرف فاعل في الملف اليمني يسعى لأن يكون له وجود فعلي في اليمن، والسعي للوصول إلى توافقات تراعي مصالح كل الأطراف، ليتم بموجبها التوافق على الطريقة التي ستتم بها التسوية.