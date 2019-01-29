شكرا لقرائتكم خبر عن إحتجاز قيادات الشرعية من قبل قوات التحالف السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت المصادر بأن قوات التاحلاف العربية قامت الإسبوع الماضي بحجز القائم بأعمال وزيرالدفاع الفريق/محمد علي المقدشي وذلك بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما أكدت المصادر بأن سبب احتجازة أنه قام بسحب قوات من تنظيم القاعدة من عدن وشبوة والضالع الى محافظة مأرب كونة يقوم بالإشراف على العمليات العسكرية في مأرب بالتحديد. وهذا الحدث أداء الى قلق وإنزعاج لقيادة القوات الشرعية خاصة الرئيس عبدربة منصور هادي.

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