شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يصدر تحذير هام وعاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، الجنوبيين من القبول بالمشاركة في أي مفاوضات يتم خلالها إشراك عدة وفود جنوبية.

وقال هاني علي سالم البيض، في تصريح نشره في حسابه الرسمي على تويتر :” ان محاولة اشراك الجنوبيون في الإطار التفاوضي المزعوم وبعدة وفود او عناصر هو تشتيت للصوت الجنوبي الوطني الموحد تجاه قضيته “.

وأضاف مخاطباً الجنوبيين : ” احذروا التفتيت ذلك يسهل عملية الانفراد ويضعف حضورك الدولي “.

واختتم البيض تصريحه بالقول : ” بعد ان نجحوا في تشضية الحراك في السابق داخليا يعملوا على تجزئة وتعدد الأصوات الجنوبية خارجيا “.