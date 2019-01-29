مليشيا الحوثي تفجر مدرسة في التحيتا وتواصل خروقات الحديدة

كشفت ألوية العمالقة عن إقدام مليشيا الحوثي على تفجير مدرسة النور في منطقة المجعر التابعة لمديرية التحيتا غرب مديرية زبيد في محافظة الحديدة .

ونقل المركز الإعلامي لقوات العمالقة عن مصادر محلية أنمليشيات الحوثي زرعت العبوات الناسفة والمتفجرات في مدرسة النور في منطقة المجعر وقامت بتفجيرها وتدميرها .

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي تقوم بزراعة العبوات الناسفة مختلفة الأنواع والأحجام بكثافة في منازل المواطنين والمدارس والمناطق الحيوية وتتخذها ثكنات عسكرية لفرض تواجدها وسيطرتها بتلك المناطق .

يذكر أن مليشيا الحوثي هجرت عدد كبير من الأسر من مناطق غرب زبيد بعد إقدامها على طردهم من منازلهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لمقاتليها ، ويعد هذا التصرف الأرعن الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية الصادرة بهذا الصدد ، حسب المصدر.

قصف مواقع الجيش ومنازل المواطنين

في الحديدة أيضا، واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة وقصفت مواقع قوات ألوية العمالقة ومنازل المواطنين في مناطق ومديريات مختلفة.

وقامت ميليشيات الحوثي بقصف مواقع قوات العمالقة ومنازل المواطنين في حيس بسلاح البيكا وبسلاح 14.5 بطريقة عشوائية في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم الإثنين .

وفي مديرية التحيتا استهدفت مليشيات الحوثي مواقع قوات العمالقة ومنازل المواطنين بقذائف الهاون وبسلاح الدوشكا والبيكا وأدى هذا القصف إلى تدمير عددا من المنازل وتشريد عشرات الأسر منها .

كما استهدفت المليشيات مواقع قوات العمالقة والأحياء السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بعشرات قذائف المدفعية والصاروخية ، وخلفت أضراراً بالغة بمنازل المواطنين وومتلكاتهم .

يذكر أن مليشيات الحوثي تقوم بشكل يومي ومستمرة بقصف واستهداف مواقع قوات العمالقة ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف الصاروخية في ظل صمت مستمر من قبل الأمم المتحدة تجاه هذه الخروقات والانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي.