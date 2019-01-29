ميليشيا الحوثي تحتجز عشرات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في البيضاء

وأوضحت وكالة الأنباء الحكومية أن مليشيات الحوثي الانقلابية تواصل "احتجاز عشرات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة عفار مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء للشهر الثاني على التوالي بهدف افتعال أزمة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ونقلت عن مصدر محلي أن المليشيات تحتجز ناقلات النفط والديزل والغاز القادمة من محافظتي مأرب وحضرموت في المركز الجمركي الذي استحدثته المليشيات في منطقة عفار بمديرية الملاجم للشهر الثاني على التوالي ومنعها من المرور إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرتها.

وقال المصدر إن مليشيا الحوثي تقوم إيقاف الناقلات القادمة من مأرب وحضرموت، من أجل افتعال أزمة في المشتقات النفطية، وبيع المواد النفطية القادمة من إيران للمليشيا في المناطق التي تسيطر عليها بأسعار أعلى عبر الأسواق السوداء.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد استحدثت المركز الجمركي في منطقة عفار على طريق البيضاء - مأرب، حيث تفرض مبالغ مالية باهظة على كل ناقلات المشتقات النفطية والمواد الغذائية القادمة من طريق مارب حضرموت تحت مسمى رسوم جمركية، تصل إلى 2 مليون ريال يمني على كل ناقلة بترول أو غاز، ما زاد من مضاعفة معاناة المواطنين ورفع الأسعار إلى الضعف.