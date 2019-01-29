شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أمر ملكي سعودي مفاجئ "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي ترقية 84 قاضياً، وتعيين 17 قاضياً.

وقال الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن الأمر يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.