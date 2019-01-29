وذكر مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" أن 6 قتلى سقطوا وأصيب 36 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب بوابة مقهى شعبي في مدينة المخا غرب تعز، لحظة اكتظاظه بالزبائن.
وأضاف أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني.
وأشار إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا تفجير المخا إلى 42 قتيلا وجريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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