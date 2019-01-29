ارتفاع عدد ضحايا تفجير المخا إلى 42 قتيلا وجريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير شهدته محافظة تعز جنوب غربي اليمن، مساء يوم الاثنين إلى 42 قتيلا وجريحا.

وذكر مصدر عسكري في محافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" أن 6 قتلى سقطوا وأصيب 36 آخرون بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في دراجة نارية قرب بوابة مقهى شعبي في مدينة المخا غرب تعز، لحظة اكتظاظه بالزبائن.

وأضاف أن بين القتلى الإعلامي في قناة أبوظبي الفضائية زياد الشرعبي، في حين أصيب زميله الإعلامي فيصل الذبحاني.

وأشار إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.