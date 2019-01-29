مسؤول يمني: الحوثيون يكذبون.. وهذه أدلتي

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، إن ميليشات الحوثي ما تزال تخفي الكثير من أسماء الأسرى.وأوضح في تصريح أرسله لـ24، أن الحوثيين تأخروا بتقديم الملاحظات على القوائم التي تم تبادلها في مباحثات الأردن التي عقدت بداية الشهر الحالي.

وأكد أن الميليشيات لم تكن صادقة وأخفت الكثير من الأسماء التي تطالب بها الشرعية.

أعرب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وعضو وفد الحكومة الشرعية في مباحثات عمان، ماجد فضايل، عن أمله بصحة الإفادات التي قدمها وفد الميليشيات الحوثية خلال الاجتماع بشأن الأسرى.

وكان الوفدان قدما إفاداتهم حول الأسرى خلال اجتماع عمان، واتفقا على تقديم الملاحظات حول الإفادات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع، على أن يتم الرد عليها وتقديم الأدلة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، ليتم بعد ذلك التوقيع على الكشوف النهائية وتنفيذ عملية التبادل.

وتعلقت المباحثات بكيفية تنفيذ تبادل للأسرى ومن أجل لم شمل آلاف الأسر، ضمن جهود السلام التي تقودها المنظمة الدولية.



وفي إطار هذه الجهود، تبادل الجانبان قوائم تضم نحو 15 ألفاً من الأسرى للتبادل، عبر مطاري صنعاء الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي، في شمال اليمن، ومطار سيؤون الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية جنوب البلاد.

