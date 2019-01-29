الصليب الأحمر يعلن توزيع أكثر من 7 آلاف سلة غذائية في مأرب



أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن اختتام توزيع مساعدات في محافظة مأرب بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمن.

وقالت اللجنة في بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه إنه "في محافظة مأرب، بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني، اختتمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فعاليات توزيع ٧،٥٥٢ سلة غذائية وإيوائية استهدفت فئة النازحين في مديريات المدينة، الوادي، مجزر، صرواح و مدغل.

وفي وقت سابق، أعلنت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها شقت الطرق الوعرة للوصول إلى الأشد حاجة من المتضررين والنازحين، حيث قامت اللجنة الدولية بتوزيع سلال غذائية لـ 2,800 أسرة (ما يعادل 19,600 فرد) في المناطق الحدودية النائية بمديرية باقم محافظة صعدة.

وحسب المنظمة، تعتبر الأزمة الإنسانية في اليمن الأكبر في العالم وذلك مع ازدياد أعداد المتضررين نتيجة القتال. حيث وصل رقم الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية إلى 24 مليون شخص .

ويعمل فريقنا في الميدان بشكل متواصل على تلبية هذه الاحتياجات كتوفير مياه الشرب والطعام والمعدات المنزلية الأساسية. كما يعمل فريقنا على دعم المنشآت الصحية وتحسين ظروف الإقامة داخل السجون. استطعنا في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 أن نصل لمليوني يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وما تزال الاحتياجات كبيرة.

وخلال العام 2018، استفاد 5 مليون من نشاطات اللجنة الدولية في مجال المياه والصرف الصحي، كما أن مليون من بينهم أشخاص نازحين حصلوا على مساعدات مختلفة شملت الغذاء ومنح مالية غير مشروطة ومستلزمات منزلية أساسية.

وتضيف أن 14600 من المحتجزين استفادوا من أعمال تحسين ظروف الإقامة كإعادة تأهيل منظومة التهوية والصرف الصحي والحصول على مياه نظيفة داخل أماكن الاحتجاز.

إلى ذلك فإن 557,198من المصابين بسبب النزاعات، استفادوا من الخدمات الطبية المقدمة في 32 مشفى مدعومة من اللجنة الدولية في 18 محافظة.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم تأسيسها في العام 1863، وتسعى هذه المنظمة إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحروب.

ويسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع حدود للحرب نفسها: أي حدود لتسيير الأعمال الحربية وحدود لسلوك الجنود. وتُعرف مجموعة الأحكام التي وضعت استنادا إلى هذا المبدأ والتي أقرتها كل أمم العالم تقريبا، بالقانون الدولي الإنساني الذي تشكل اتفاقيات جنيف حجر أساسه.

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يعلن توزيع أكثر من 7 آلاف سلة غذائية في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.