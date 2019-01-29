مدير أمن عدن يدشن حملة السلاح في المدينة

الخليج 365 - عدن

دشن مدير أمن عدن اللواء الركن / شلال علي شائع اليوم الإثنين في إدارة أمن عدن افتتاح الحملة الإعلامية التوعوية لمنع حمل السلاح في عدن .

وحسب بيان لشرطة عدن حصل الخليج 365 على نسخة منه، فإن الحملة تحت شعار "عدن خالية من السلاح" بالتعاون مع منظمة تجديد للتنمية الديمقراطية.

وجرى الافتتاح بحضور القاضي فهيم عبدالله محسن عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة اﻹستئناف بعدن والعقيد عبدالقوي باعش مدير التوجية المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية ومدير شرطة السير العقيد جمال ديان والعقيد مصطفى علي مصطفى مدير عمليات القيادة والسيطرة وعدد من القيادات الأمنية وبمشاركة براعم الأطفال رمز السلم والأمن والأمان وبحضور العنصر النسائي .

وفي حفل الافتتاح رحب مدير أمن عدن اللواء الركن/شلال علي شائع بالقاضي فهيم ومنظمة تجديد للتنمية الديمقراطية وبراعم الأطفال رمز السلم والأمن والأمان الذين يشاركون الأجهزة الأمنية حاملين اليافطات من أجل عدن خالية من السلاح .

وأكد اللواء شلال شائع ان الحملة الأمنية ستبدأ بحملة توعوية إعلامية وحشد المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لتأييدها باعتبار أن منع حمل السلاح بات مطلب للجميع ثم ستتبعها خطوات إجرائية أخرى ضمن الخطة الأمنية الشاملة للعام الحالي 2019م.

لافتا الى أهمية الحملة الإعلامية التوعوية في الميدان على طريق التنفيذ العملي الغير آجل لتنظيف عدن من السلاح الدخيل على مدينة عدن السلام والمحبة والإخاء عدن التصالح والتسامح .

يشار إلى حق امتلاك وحمل الأسلحة هو المصطلح الذي يوضح بأنه للناس حقوق شخصية في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصي، أو حق حمل الأسلحة في الجيش أو كلا الحقين.

يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.

ظاهرة حمل السلاح تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ، خصوصاً في الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات ، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث حمل وحيازة مواطنيها للسلاح ، وتأتي بعدها اليمن.