إخماد حريق في أحد المصانع بمنطقة ذهبان في صنعاء

أعلنت مصادر محلية أن فرق الدفاع المدني أخمدت اليوم حريقا هائلا نشب في أحد المصانع التجارية بمنطقة ذهبان في العاصمة صنعاء دون وقوع إي إصابات.

وذكرت مصادر اعلامية حوثية، أن الفريق من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره والحد من الأضرار المادية بمصنع الشامبو في ذهبان.

ونقلت عن خبراء الدفاع المدني أن الحريق ناتج عن عدم توفر وعدم إتباع إجراءات الأمن والسلامة بشكل رئيسي وكذا تسرب مادة الغاز وقيام أحد موظفي المصنع بتشغيل مولد كهربائي ما أدى إلى ماس كهربائي وإنفجار كبير تسبب في اشتعال النيران بسرعة كبيرة بالمصنع .

وازدادت نسبة الحرائق والأخبار عن اخمادها في صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي ومن ذلك اعلن في سبتمبر الماضي عن اخماد حريق هائل نشب في فرن بمنطقة مذبح بمديرية معين نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحالات اختناق.

الخطوات التي يجب على المبلغ اتخاذها

المنزل هو المكان الذي يجمع أفراد الأسرة في جو أسري رائع ولكن قد يحدث لا سمح الله في هذا المكان ما يعكر هذا الجو الأسري من بعض الحوادث مثل حريق أو سقوط أوغيرها من الحوادث المنزلية، والدفاع المدني دائما يحرص على رفع وعي المواطن والمقيم وتدريبهم على كيفية التعامل مع الحوادث سواء المنزلية أو غيرها ونحن هنا نوضح كيفية إبلاغ الدفاع المدني والتعامــــــل مع الحـــادث :-

1- الخروج فوراً مع أفراد العائلة وإذا كان هناك كثافة دخانية فيتطلب الخروج من المنزل زحفاً على اليدين والركبتين ، و إذا كان الجميع في الدور العلوي والحريق في الدوري الأرضي فالأفضل اللجوء للسطح والبقاء فيه حتى يتم إنهاء الحادث .

2- الاتصال بالدفاع المدني.

وإعطاء وصف واضح لموقع الحادث مع ملاحظة ضبط النفس والهدوء أثناء الوصف .

3- اتخاذ بعض الإجراءات في حالة القدرة عليها مع مراعاة عدم المجازفة والمخاطرة حتى وصول فرق الدفاع المدني للموقع مثل :-

أ‌- فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيس وإغلاق محابس الغاز .

ب‌- استخدام المطفاية اليــدوية المتوفرة في الموقع إذا كان الحريق محدوداً .

ت‌- إبعاد المواد الخطرة من موقع الحادث إن أمكن ذلك .

ث‌- عدم التصرف في أشياء قد تلحق الضرر بالآخرين .

ما هو الدفاع المدني؟

يهتمّ الدفاع المدنيّ بتدريب الأفراد العاديّين؛ لمساعدة القُوّات المُسلَّحة، وقُوّات الشرطة على حماية المُمتلَكات من أيّ هجوم، أو أيّة كارثة تتعرَّض لها الدولة؛ بمعنى أنّها الهيئة التي يمكن من خلالها حماية السكّان المَدنيِّين في حالات الطوارئ، ومحاولة إنقاذ المَرافق التي تعرَّضت للهجوم من قِبَل النشاطات الإرهابيّة، والتخفيف منها، والخروج بأقلّ الأضرار، بل حتى مَنعها.