الحكومة: صرف مستحقات المتقاعدين في المحافظات الخاضعة للحوثي شهريا

الخليج 365 - عدن

أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني صرف مستحقات المتقاعدين في المحافظات التي تسيطر عليها ‎المليشيا الحوثية شهريا .

وأعلن الارياني في تغريدات على حسابه توجيه الحكومة ببدء صرف مستحقات 123240 متقاعد في كافة محافظات الجمهورية بما فيها الواقعة تحت سيطرة ‎المليشيا الحوثية، لشهر يناير الحالي بإجمالي خمسه مليار وسبعمائة وسبعين مليون ريال يمني، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ‎عبدربه منصور هادي.

وقال:‏ ‏ان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات باشرت عملية صرف مستحقات المتقاعدين في كافة محافظات الجمهورية منذ شهر نوفمبر العام الماضي عبر مصرف الكريمي وفروعه في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وسيتم صرفها مستقبلا بشكل دوري.

وأشار في تغريدة أخرى الى ان صرف مستحقات المتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة ‎المليشيا الحوثية يأتي ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها الحكومة الشرعية لتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، رغم استمرار المليشيا في نهب أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والإيرادات في مناطق سيطرتها.

واختتم الوزير الإرياني: ‏نهبت ‎المليشيا الحوثية الايرانية ارصدة وأصول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فاستولوا على 750 مليار ريال من ارصدة الهيئة في البنك المركزي اليمني في العاصمة ‎صنعاء، لتترك 123 الف من المتقاعدين في القطاع المدني فقط "مع اسرهم" دون رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد.