المجلس الأعلى لكليات المجتمع يشدد على ضرورة الارتقاء بمخرجات التعليم التقني والفني

شدد الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى لكليات المجتمع على ضرورة الارتقاء بمخرجات التعليم التقني والفني بمختلف تخصصات وأقسام كليات المجتمع في عموم المحافظات المحررة .

واكد الاجتماع الذي عقد ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الاشول ،على أهمية تطوير وتأهيل الكادر الاكاديمي بالكليات ووضع الخطط والبرامج للمشاريع الهادفة التي تتواكب مع مستوى التعليم المهني والتقني ،باعتباره الركيزة الاساسية التي تعول عليها الحكومة ضمن اولوياتها في النهوض بالواقع التنموي والاقتصادي في البلاد .

وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم الفني والتدريب والمهني عبد ربه المحولي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالله صالح الحاج ومدراء ادارات البرامج ووحدة المناهج وتطوير الموارد البشرية والشؤون القانونية ، الاطار العام لأنشطة الجهاز التنفيذي للعام الجاري 2019م والسبل الكفيلة للاستفادة من الدعم والقرض الكويتي المتعلق بتجهيز 12 كلية مجتمع بمختلف المحافظات إضافة الى المشروع الحيوي لبناء كلية المجتمع في جزيرة سقطرى.

ودعا المجتمعون ، الى تشكيل لجنة فنية متعلقة بدراسة خطة تطوير وتحديث المناهج الدراسية بمختلف الكليات.. مطالباً بضرورة تفعيل إدارات نظم المعلومات في كليات المجتمع سوء الحكومية او الاهلية.

وكانت بلادنا قد شاركت اليوم، في المعرض الدولي الحادي عشر للإختراعات في الشرق الأوسط الذي إنطلقت فعالياته يوم أمس في دولة الكويت الشقيقة، تحت شعار "لقاء المستثمرين بالمخترعين" ويستمر حتى 30 يناير الجاري .

وجاءت مشاركة اليمن في المعرض، الذي يعد الثاني عالمياً بعد معرض جنيف الدولي، والأول على مستوى الشرق الأوسط، بجهاز طبي مطور يحمل أسم "كاشف نبض الحياة" للمخترع الشاب أحمد محمد علي الجفري من أبناء مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، والذي ينافس 150 إختراعاً شاركت فيه 41 دولة في العالم .

أكد سفير اليمن لدى الكويت، الدكتور، علي منصور بن سفاع، أهمية مشاركة بلادنا في مثل هذه الفعاليات العلمية وبمثل هذه الإختراعات التي تمثل نقلة نوعية في المجال الطبي وتعتبر شرف كبير لليمنيين ,, متمنياً للمخترع الجفري التوفيق والفوز بالمراكز الأولى في جوائز المعرض.

من جانبه أوضح المخترع الجفري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا الإختراع مهمته فحص الكائن الحي ومعرفة اذا كان الكائن على قيد الحياة ام فارق الحياة بواسطة الاعصاب (فرق الجهد) الموجودة بجسم من يراد فحصه .. لافتاً إلى ان مشاركته في مثل هذه المعارض الدولية ستسهم في تطوير الخبرات والمعارف العلمية والفكرية لديه وستمكنه فعالياتها من التعرف على امكانيات وتجارب زملائه المشاركين في شتى المجالات وكذا تجارب مؤسسات تعليمية من أماكن مختلفة في العالم، منوهاً بجهود أسرته والشيخ عبدالله بن احمد بقشان وكل المهندسين والمعلمين على دعمه وتحفيزه للمشاركة في المعرض الدولي.

الجدير ذكره ان المخترع الجفري سبق وان شارك في العديد من المسابقات المحلية والدولية وحصل على شهادات ودروع وميداليات ذهبية في المسابقات والمعارض العلمية.

إلى ذلك، كرمت المنطقة العسكرية السابعة، اليوم، الضباط المشاركين في الدورة الثانية لتأهيل ضباط الجيش الوطني والتي أقيمت في مدرسة القوات الخاصة بمأرب على مدى 6 أشهر.

وأشاد قائد المنطقة اللواء الركن محسن الخبي، بالمشاركين والقائمين على هذه الدورات التي تساهم في تطوير قدرات افراج القوات المسلحة.. مؤكدا أن نهاية مليشيا الحوثي الانقلابية ستكون قريبة على أيدي رجال الجيش الوطني في ميادين القتال.

وقال اللواء الخبي "إن اليمن تعيش مرحلة استثنائية ونحن على ثقة بأن أبطال الجيش سيجعلونها تعيش مرحلة الاستقرار والازدهار، بعد تطهير البلاد من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".. مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني هم من يدافعون اليوم عن الوطن وعن استقراره ووحده.

وحث اللواء الخبي، الضباط على تطبيق المعلومات النظرية والميدانية التي اكتسبوها خلال فترة التأهيل وعكسها في ميدان العمل.. مشيراً الى إن المنطقة العسكرية السابعة حققت خلال الفترة الماضية المزيد من السيطرة على الأهداف ودحر العدو من العديد من المواقع.

وفي ختام الحفل كرم قائد المنطقة الضباط الأوائل والمبرزين.