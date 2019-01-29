قوات الجيش تفشل محاولة تسلل حوثية في جبهة حمك بالضالع

أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في جبهة حمك الواقعة بين محافظتي إب والضالع وسط البلاد.

وذكر مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة دارت في وقت مبكر من صباح اليوم، بين وحدات من اللواء 30 مدرع ومليشيات الحوثي الإرهابية التي حاولت التسلل إلى مواقع في منطقة العذارب، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر التابعة لقوات المقاومة الوطنية.

وأكد المصدر أن وحدات اللواء 30 أفشل محاولات المليشيات الحوثية الفاشلة، وأجبر مسلحيها على التراجع والفرار بعد أن كبدها خسائر في العتاد.

وتتكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في ظل المعارك المتقطعة في مناطق محافظة الضالع الحدودية مع إب وأبرزها دمت .

يشار إلى دمت هي مدينة تتبع محافظة الضالع، وهي مركز مديرية دمت، بلغ تعداد سكانها 13590 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004.

وتعد دمت من المناطق الاستراتيجية لموقعها بين محافظتي الضالع وإب وبالتالي هي المنطقة التي تفصل بين الشمال والجنوب.

وإدارياً، تتبع دمت محافظة الضالع وتبعد عن العاصمة بحدود (240) كيلو متراً، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته (2.4%) من إجمالي سكان الجمهورية، وتقسم إداريا إلى (9) مديريات، ومدينة الضالع مركز المحافظة.

وتقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالاً وقعطبة جنوباً، وهي من مستوطنات السكنى القديمة للإنسان بحكم محيطها الجغرافي الخصيب وتوفر المياه بغزارة في وديانها المتفرعة من وادي بناء على مدار العام وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها.

وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من (القرن السابع قبل الميلاد) حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع (القرن الأول الميلادي) وقعت تحت سلطة الريدانين حتى مطلع (القرن الخامس الميلادي) وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيراً من الشواهد الأثرية.

قلعة دمت

تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج، تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس، ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مبانٍ مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقضضة لا زالت قائمة حتى الآن، ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مداخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديم.