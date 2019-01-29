تصريح هام صادر عن المقاومة الجنوبية بحضرموت لكشف حقيقة بيان مدسوس

نفت قيادة المقاومة الجنوبية في حضرموت ، صلتها ببيان منسوب لها ونشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أمس وتحدث حول انعقاد مجلس النواب في مدينة المكلا وحمل في طياته الإساءة إلى التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الشرعية بقيادة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .

واكدت بأن ذلك البيان كان بياناً مزورا ومدسوسا ويدل على افلاس وانحطاط مروجوه ، مشيرة أن إلى المقاومة في حضرموت بقطاعاتها الشرقي والأوسط والغربي ليس لها صلة أو علاقة به وبما حمله من ادعاءات كاذبة وافتراءات مغرضة هدفها التشويه وشق وحدة الصف والإساءة للاشقاء في التحالف الذين نصروا شعبنا وازروه في معركته ضد المليشيات الإيرانية الانقلابية.

وقالت قيادة المقاومة في حضرموت بان البيان المشؤوم والمدسوس لا يمثل إلا كاتبه المذموم الذي توارى خجلا دون أن يذيله أو يوقعه باسم معروف مطالبة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين كافة إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر البيانات الوهمية والمفبركة التي تخدم أعداء الوطن وتخلق حالة من البلبلة.

فيما يلي نص بيان المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت بقطاعاتها الشرقي والأوسط والغربي :

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم

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تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس تاريخ 26 يناير 2019م بياناً منسوباً للمقاومة الجنوبية في محافظة حضرموت والذي تحدث حول انعقاد مجلس النواب في مدينة المكلا وحمل في طياته الإساءة إلى التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة الشرعية بقيادة الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه.

أن المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت بقطاعاتها الشرقي والأوسط والغربي تنفي نفياً قاطعاً أن يكون ذلك البيان قد صدر عنها وقيادتها مؤكدين للجميع بأنه كان بياناً مزورا ومدسوسا ويدل على افلاس وانحطاط مروجوه ، فليس للمقاومة في حضرموت اية صلة أو علاقة به وبما حمله من ادعاءات كاذبة وافتراءات مغرضة هدفها التشويه وشق وحدة الصف والإساءة للاشقاء في التحالف الذين نصروا شعبنا وازروه في معركته ضد المليشيات الإيرانية الانقلابية.

وأننا نحن قيادة المقاومة وقواعدها من حمل السلاح لتحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة بتنسيق ودعم سخي من قبل قيادة التحالف العربي والشرعية استطعنا من تحقيق كامل الأهداف المرسومة لنا، ولن ننسى على الدوام هذا الدعم والمواقف المشرفة الذي يجعلنا نقدر تقديرا عاليا دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد حفظهما الله ورعاهم.

وعليه فأن ذلك البيان المشؤوم والمدسوس لا يمثل إلا كاتبه المذموم الذي توارى خجلا دون أن يذيله أو يوقعه باسم معروف.

وتطالب قيادة المقاومة وقواعدها في محافظة حضرموت مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين كافة إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء نشر مثل هذه البيانات الوهمية والمفبركة بما تتضمنه من افتراءات وتضليل وتحريض تخدم أعداء الوطن وتخلق حالة من البلبلة لتقويض النجاحات والمساس بالانتصارات المحققة .

وقيادة المقاومة الجنوبية في محافظة حضرموت تجدها مناسبة أن تعلن وقوفها ودعمها للاشقاء في التحالف العربي والشرعية والانتصار لقضايا شعبنا.

الرحمة للشهداء ..

الشفاء للجرحى ..

الحرية للأسرى..

المجد والخلود للوطن..

صادر عن المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت بقطاعاتها الشرقي والأوسط والغربي

المكلا بتاريخ 27 يناير 2019

- قائد المقاومة الجنوبية القطاع الشرقي : محمد عوض العليي

- قائد المقاومة الجنوبية القطاع الأوسط : عارف سالم عمر بارجاش

- قائد المقاومة الجنوبية القطاع الغربي : علي سليمان عبدالله باقروان