وكيل أول محافظة تعز يلتقي وفد من منظمات الأمم المتحدة

التقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،صباح اليوم ، بديوان عام المحافظة ، بعدد من ممثلي منظمات الامم المتحدة والذي يضم منسقية الشؤون الإنسانية "الأوتشا" ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة اليونسيف ، وصندوق الامم المتحدة الانمائي.

وناقش الاجتماع عدد من احتياجات المحافظة ، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الصحي والانساني .

واستمع الوفد من وكيل أول إلى ما تعانيه المحافظة جراء الحرب والحصار من قبل الميليشيا الانقلابية التي ادت الى تدمير للبنية التحتية وانهيار للمؤسسات المدنية والعسكرية ، وخاصة الخدمية مما فاقم من زيادة المعاناة الانسانية .

وأشار المخلافي إلى ضرورة وجود مكتب للامم المتحدة في مدينة تعز ،للإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الانسانية في المحافظة، مؤكدا على أن الوضع الأمني في المدينة أصبح مستتبآ عما كان عليه سابقا .

من جانبه استعرض مدير عام التخطيط والتعاون الدولي المهندس نبيل جامل خطة الاستجابة الانسانية لعام 2019 واحتياجات المحافظة الشاملة والضرورية ضمن خطة المحافظة في التنسيق مع عدد من المنظمات المحلية والدولية في دعم المشاريع الخدمية .

كما استمع الوفد إلى عددآ من مدراء المكاتب الخدمية للإحتياجات الهامة التي تمكنهم من الاستمرار في أداء مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين .

وعقب الاجتماع قام الوفد بزيارة ميدانية لمؤسسة المياه ومستشفى الثورة للاطلاع على الاضرار الناجمة بسبب الحرب من أجل تلبية عدد من الاحتياجات الضرورية .

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل على أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتجسيدها على أرض الواقع في المحافظات المحررة من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

جاء ذلك خلال ندوة نفذها مكتب وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني،صباح اليوم، في مدينة تعز بعنوان وثيقة الحوار واليمن الإتحادي.. مشروع السلام الوطني "بين واقع الحرب وضمانات السلام" ، وذلك بالتزامن مع ذكرى اتفاق اليمن الاتحادي وإعلان وثيقة الحوار الوطني .

وأوضح الوكيل جامل أن وثيقة الحوار الوطني تحمل خلاصة الآمال والطموحات الكفيلة بنقل اليمن إلى آفاق الحداثة وروح العصر ، مشيرآ إلى أن فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي كان له دورآ فعالآ كبيرآ في إشهار وثيقة الحوار الوطني الشامل، وسط تحديات جمة ،الأمر الذي جعل مليشيا الحوثي الانقلابية تقدم على شن حرب مفتوحة وتدمير الدولة ومؤسساتها واجتياح المدن .

وأضاف أن مخرجات الحوار الوطني كانت ولا زالت تمثل منعطفآ مهمآ في تاريخ اليمن المعاصر للخلاص من الاستبداد .

من جانبها تحدثت الأستاذة صباح الشرعبي عضو مؤتمر الحوار الوطني بشكل تفصيلي عن" المشروع الاتحادي الوطني وضمان الاستقرار والسلام".

وأوضحت الشرعبي ان مخرجات الحوار الوطني هي الوثيقة الأهم في تاريخ اليمن لما احتوته من مخرجات متعلقة بشكل الدولة وتنظيمها، وجعل مستوى القرار أقرب إلى الناس، بما يؤدي إلى تعزيز المشاركة والمساءلة لصناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والاتحادي، مشيرة إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي السبيل الأمثل لبناء الدولة اليمنية الإتحادية الحديثة .

كما أشارا كلآ من الأستاذ حميد الخليدي عضو مؤتمر الحوار الوطني والأستاذ حسان الياسري نائب رئيس التحالف المدني لتسيير وتفعيل مخرجات الحوار الوطني في مجمل حديثهما إلى أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لما ستحدثه من تحسن لوضع الإنسان اليمني في مختلف الأصعدة اقتصاديآ وسياسيآ واجتماعيآ .

وعقب ذلك فتح باب النقاش بين الحاضرين من مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين اكدوا على أهمية البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عمليآ على أرض الواقع .