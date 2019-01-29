الوكيل جامل : وثيقة الحوار الوطني كفيلة بنقل اليمن إلى آفاق الحداثة وروح العصر

أكد وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل على أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتجسيدها على أرض الواقع في المحافظات المحررة من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

جاء ذلك خلال ندوة نفذها مكتب وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني،صباح اليوم، في مدينة تعز بعنوان وثيقة الحوار واليمن الإتحادي.. مشروع السلام الوطني "بين واقع الحرب وضمانات السلام" ، وذلك بالتزامن مع ذكرى اتفاق اليمن الاتحادي وإعلان وثيقة الحوار الوطني .

وأوضح الوكيل جامل أن وثيقة الحوار الوطني تحمل خلاصة الآمال والطموحات الكفيلة بنقل اليمن إلى آفاق الحداثة وروح العصر ، مشيرآ إلى أن فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي كان له دورآ فعالآ كبيرآ في إشهار وثيقة الحوار الوطني الشامل، وسط تحديات جمة ،الأمر الذي جعل مليشيا الحوثي الانقلابية تقدم على شن حرب مفتوحة وتدمير الدولة ومؤسساتها واجتياح المدن .

وأضاف أن مخرجات الحوار الوطني كانت ولا زالت تمثل منعطفآ مهمآ في تاريخ اليمن المعاصر للخلاص من الاستبداد .

من جانبها تحدثت الأستاذة صباح الشرعبي عضو مؤتمر الحوار الوطني بشكل تفصيلي عن" المشروع الاتحادي الوطني وضمان الاستقرار والسلام".

وأوضحت الشرعبي ان مخرجات الحوار الوطني هي الوثيقة الأهم في تاريخ اليمن لما احتوته من مخرجات متعلقة بشكل الدولة وتنظيمها، وجعل مستوى القرار أقرب إلى الناس، بما يؤدي إلى تعزيز المشاركة والمساءلة لصناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والاتحادي، مشيرة إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي السبيل الأمثل لبناء الدولة اليمنية الإتحادية الحديثة .

كما أشارا كلآ من الأستاذ حميد الخليدي عضو مؤتمر الحوار الوطني والأستاذ حسان الياسري نائب رئيس التحالف المدني لتسيير وتفعيل مخرجات الحوار الوطني في مجمل حديثهما إلى أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لما ستحدثه من تحسن لوضع الإنسان اليمني في مختلف الأصعدة اقتصاديآ وسياسيآ واجتماعيآ .

وعقب ذلك فتح باب النقاش بين الحاضرين من مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين اكدوا على أهمية البدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني عمليآ على أرض الواقع .