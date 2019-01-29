وزير النقل يطلع على منشآت ومكونات ميناء نشطون

تفقد وزير النقل صالح الجبواني بمعية الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر والوكيل الأول مختار بن عويّض الجعفري والقبطان علي محمد الصبحي وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ ومدير عام الشرطة العميد مفتي سهيل صموده اليوم منشآت ومكونات ميناء نشطون الخاصة بقطاع النقل ، مطلعاً من المسؤولين على الحركة التجارية والملاحية فيه والصعوبات التي تواجه العمل.

وأكد الجبواني اهتمام وزارته بميناء نشطون ورفع كفاءة الميناء وتأهيل رصيفه وكافة مكوناته وتطويره ضمن مبادرات البرنامج السعودي للتنمية والإعمار باعتباره يمثل شرياناً تجارياً مهماً و أحد أهم الموانئ اليمنية .

وخلال الزيارة دشن وزير النقل والأمين العام رفقة مدير مكتب البرنامج السعودي عبدالهادي القحطاني وصول رافعة للميناء (30) طناً مقدمة من البرنامج السعودي للتنمية والإعمار .

وأشاد الجبواني بالدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمهرة بشكل خاص واليمن عموماً ، شاكراً جهود الأخوة في البرنامج السعودي على جهودهم المبذولة في تنمية وإعمار اليمن .

وثمن الدور الذي تقوم به السلطة المحلية بالمهرة في تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون.

من جانبه أوضح القحطاني بأن رفد الميناء بالرافعة يأتي ضمن مبادرات البرنامج السعودي لرفع الطاقة الاستيعابية ليس في ميناء نشطون بل في كافة المنافذ الجمركية .

وأشار إلى أن البرنامج قام بتنفيذ عدد من المشاريع لتأهيل وترميم البوابات والرصيف والنفط وإدارات الأمن والجوازات وساحة الصيادين ومكونات الثروة السمكية وإنارة داخلية وخارجية وأعمال أخرى ، ضمن الاستجابة لخطة العمليات الإنسانية باليمن.

الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر عبر عن جزيل شكره نيابة عن المحافظ الشيخ راجح باكريت للحكومة الشرعية وقيادة وزارة النقل والحكومة السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي للتنمية والإعمار على الاهتمام والدعم المقدم للمهرة وأبنائها في مختلف المجالات ومنها مجال النقل.

وأكد بأن الأهمية الكبيرة التي تحتلها زيارة معالي وزير النقل للمهرة للاطلاع على المؤسسات التابعة للوزارة ومستوى تنفيذ مهامها ومعرفة الصعوبات والاحتياجات المطلوبة.

واشاد بدعم البرنامج السعودي للتنمية والإعمار المقدم لمحافظة المهرة ومساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تنفيذ خططها التنموية في مختلف المجالات.

إلى ذلك قام الوزير الجبواني بجولة بحرية إلى ميناء خلفوت للاطلاع على مواصفاته الطبيعية التي تؤهله ليكون ميناء إستراتيجي في قام السنوات .

كما دشن وزير النقل ومرافقوه الكتاب والمقاعد المدرسية المقدمة دعماً من البرنامج السعودي ، واطلعوا على سير العمل الجاري في مشروع مدرسة نشطون المكونة من (12) فصلاً دراسياً مع الملحقات بتمويل من البرنامج السعودي أيضاً .

رافق الوزير الأخوة الكابتن صالح بن نهيد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الجوية وأروى أحمد الهيال مستشار الوزير لقطاع النقل البري وم. سالم علي باسمير القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي وم. محمد مبارك بن عيفان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية وعلي حيدرة محروق القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للنقل البري وحسن العطاس مدير عام مكتب الوزير وعدد من المسؤلين في ديوان عام الوزارة.