أحدث التطورات في حجور.. الحوثي يجدد قصف المواطنين بعد كسر هجوم

كشفت مصادر محلية في محافظة أن مليشيا الحوثي جددت قصفها على قبائل حجور بمديرية كشر محافظة حجة عقب مقتل عدد من عناصرها خلال مواجهات يوم أمس.

وأوضح مصدر محلي في تصريح نقلته وكالة 2 ديسمبر، التابعة للمقاومة الوطنية، أن إن مليشيا الحوثي عاودت ظهر اليوم قصفاً بالدبابات والمدفعية الثقيلة على منطقة العبيسة، مرجحاً أن يكون القصف تمهيداً لهجوم حوثي واسع على المنطقة.

وأضاف أن قبائل حجور تمكنت مساء أمس من صد هجوم لمليشيا الحوثي من عدة جهات بمديرية كشر بالتزامن مع توافد قبائل مجاورة للقتال في صفوفهم ضد الاعتداء الحوثي.

وأوضح أن مليشيات الحوثي نفذت محاولات عدة للهجوم صوب مناطق الدرب، وكذا ذو ريبان في الجنوب الشرقي للمديرية لكن قبائل المنطقة تصدوا لهم وكبدوهم خسائر في الأرواح، مؤكداً فرار مليشيا الحوثي حاملين جثث قتلى المواجهات.

ولفت المصدر إلى استمرار توافد القبائل مساندة لإخوانهم من قبائل حجور يقابله استمرار حشد الحوثيين للمقاتلين والمعدات والأسلحة الثقيلة القادمة من محافظة عمران.

وطالب المصدر المنطقة العسكرية الخامسة ولواء الخاصة الإسراع إلى فك الحصار الخانق على أبناء حجور من الجهة الغربية، وتعزيز المنطقة إذا لزم الأمر بعدد من الأولوية في بقية الجبهات.

ويشن الحوثي حملة ضد أبناء حجور منذ ايام وسط تعالي المناشدات إلى قوات الجيش الوطني والتحالف العربي بالتدخل.

وفي وقت سابق، أكد سفير اليمن الاسبق في سوريا عبدالوهاب طوف، على أهمية اسناد المواطنين في حجور، وقال: وقال طواف في تغريدة رصدها الخليج 365 على حسابه اليوم: حجور اليمن، دعم وإسناد إنتفاضة المواطنين في الداخل اليمني ضد إرهاب مليشيات الحوثي له أهمية تفوق فتح جبهات حدودية جديدة.

وأضاف: دائما تحرص مليشيات الحوثي على إخماد الإنتفاضات الداخلية بسرعة وببشاعة لإدراكهم أن تمرد الداخل ضدهم نتيجته حاسمة وفاصلة أسرع من تقدم الجبهات الحدودية.