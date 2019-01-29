رئيس أركان لواء حضرموت يفتتح الخط الرابط بين رأس حويره - لبنة

بتكليف من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وقائد لواء حضرموت العميد الركن خالد احمد التميمي.

افتتح رئيس أركان لواء حضرموت العميد ركن علي سالم باراس، صباح هذا اليوم الاثنين، الخط الرابط بين منطقة رأس حويره - لبنة بارشيد الواقعة شمال شرق مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وقد تم الافتتاح بعد انتهاء اعمال الصيانه في الطريق وهي عباره عن ردم وقشط ودك لهذا الخط البالغ طوله 70 كيلو متر مرورا بعدة مناطق منها: ( محل, الضليعه, القمره, خليف بن يسلم, صرب, الدهماء, بريره, الفرضحه)… وعدة قرى اخرى .

حضر الافتتاح مدير عام مديرية دوعن سالم احمد بانخر، ومدير امن مديرية دوعن المقدم عبود مقداد، وقائد معسكر الجبال السود العقيد محمد احمد باضروس، والمنصب احمد صالح العمودي، والشخصيات الاجتماعيه واعيان المنطقه.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، انه سيتم قريباً الشروع في إعادة سفلتة وتأهيل الشوارع والطرق الرئيسة في مدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وبعض المنظمات المانحة .

وقال المحافظ في تصريح للمكتب الإعلامي بالمحافظة إن قيادة السلطة المحلية حريصة على اعادة تأهيل الطرق والشوارع ولكنها لم تستعجل الأمور وابتعدت عن المشاريع الترقيعية حتى جرى استكمال الدراسات الفنية وسيتم البدء في اعادة سفلتة الشوارع الرئيسة لمدينة المكلا .

وأشار محافظ حضرموت الى أنه وجّه السلطات المحلية في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير ومكتبي الصحة والأشغال بتنفيذ حملات رش لمكافحة الذباب والبعوض وحملات تسميم للكلاب المسعورة .

وكان محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قد التقى في مكتبه بالمكلا، اليوم، أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت برئاسة رئيس الإتحاد علي صالح بن سعد .

وخلال اللقاء تقّدم أعضاء الاتحاد بخالص الشكر لمحافظ المحافظة نيابة عن شباب وادي حضرموت والمحافظة بشكل عام لدعمه لنشاطات الإتحاد ورعايته ودعمه لقطاع الشباب ، مؤكدين أن دعم السيد المحافظ أسهم في تنفيذ العديد من النشاطات والفعاليات التطوعية والشبابية خلال العام الماضي 2018م منها اقامة دورات تدريبية وتنفيذ برامج توعوية ومسابقات رياضية ونشاطات اجتماعية وتنفيذ نزولات ميدانية للملتقيات الشبابية في معظم المديريات وتقديم الخدمات الانسانية خلال تفويج حجاج بيت الله الحرام ، بالإضافة إلى اقامة المهرجان التطوعي الثاني برعاية محافظ المحافظة ، مشيرين الى أن خطة العام 2019م تشمل اقامة 40 دورة تأهيلية وأنشطة شبابية وبرامج ومسابقات متنوعة ، تهدف الى تأهيل الشباب وتوعيتهم وحفظهم من السلوكيات غير السويّة .

وأشاد المحافظ بالأنشطة والفعاليات التي ينظمها اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت واقامته للمهرجان التطوعي سنوياً ومساهمته في توعية الشباب وتحذيرهم من خطورة الإنزلاق في براثن التطرف والإنحراف والغُلو ، مؤكداً ان قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تدعم هذه التوجّهات وهذه المناشط الشبابية الفاعلة في المجتمع والمساندة للجهود الرسمية ، ووجّه المحافظ الشكر لمجموعة أرض حضرموت للاستثمار العقاري والتنمية لتقديمها قطعة أرض لإتحاد الملتقيات الشبابية بالوادي لإقامة عليها مقر للإتحاد .

وقام أعضاء اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت بمنح المحافظ درعاً تذكارياً تقديراً وعرفاناً لدعمه للإتحاد ولشباب وادي حضرموت .