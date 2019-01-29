مصرع 20 من المليشيا بمواجهات مع قوات الجيش في باقم بصعدة

لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي مصرعهم، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الجش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش، على مواقع تمركز المليشيا، في مثلث باقم، تمكنت خلاله من قطع خطوط امداد المليشيا.

وأسفر الهجوم عن مصرع 20 من عناصر الميلشيا بينهم القيادي الميداني المدعو محمد المتوكل، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة المتنوعة.

وكانت قوات الجيش الوطني، مساء السبت الماضي، من تحرير مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.

وحرر أبطال اللواء السابع حرس حدود بقيادة العميد بشير الشرعبي، تبة شبان، وقرية سوار، وقرية العريشة، وعدد من التباب المطلة على قرية “بني معين” والسائلة، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار.

وساندت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، قوات الجيش خلال الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيا.

وتعمل الفرق الهندسية التابعة للواء السابع على تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، حيث انتزعت أكثر من 30 لغم وعبوة، كانت قد زرعتها المليشيا الحوثية، في قرى المواطنين والأحياء السكنية، قبل ان تلوذ بالفرار.

