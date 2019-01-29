قوات العمالقة تطرد مليشيا الحوثي من مواقع استراتيجية في مدينة البرح بتعز

تمكن اللواء الثامن عمالقة من طرد مليشيا الحوثي من مواقع وتباب تابعة لمدينة البرح بمحافظة تعز بعد معارك عنيفة.

وقال عقيد محمد الصالحي قائد اللواء الثامن عمالقة، أن جنود اللواء يقدمون التضحيات في التباب والجبال التابعة لمدينة البرح بمحافظة تعز في محاولات مستمرة لميليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ هجمات على مواقعنا في ميمنة وميسرة اللواء ويتم إحباط هذه الهجمات من قبل أبطال اللواء الثامن وتكبيد الانقلابين خسائر فادحة في العتاد والارواح.

وذكر الصالحي في تصريحات صحفية اليوم، أن ميليشيات الحوثي تكذب على أفرادهم بالإنتصارت الوهمية وفي الحقيقة أنها تتلقى الهزائم بشكل مستمر وتدفع بهم للمحرقة والموت في الجبهات فنحن مستمرون للقتال ضد هذه الجماعة الانقلابية الى أن تتطهر منطقة البرح ومحافطة تعز وجميع الأراضي اليمنية من دنس ورجس وظلم هذه الميليشيات ليعيش المواطن اليمني في أمن واستقرار.

ووجه الصالح رسالة للقيادة السياسية والعكسرية أن أنهم على العهد باقون وماضون من المتارس القتالية بالجبهات في سبيل الله ثم الوطن حتى تتحرر اليمن وعودة أراضيها للدولة من سيطرت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

ووجه رسالة شكر للتحالف العربي بقيادة المملكة والامارات على دعمهم للجبهات، مضيفاً:" فنحن في صف واحد ضد هذا المشروع الايراني الفارسي الذي يهدد الأمة العربية والاسلامية وسيتم استئصاله باذن الله.