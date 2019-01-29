مليشيا الحوثي تحتجز ناقلات نفط في منطقة عفار بالملاجم لغرض افتعال أزمة

أفاد سكان في محافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي تقوم باحتجاز ناقلات نفط في منطقة الملاجم للشهر الثاني على التوالي وعدم السماح لها بالمرور نحو صنعاء.

وتقوم مليشيا الحوثي باحتجاز ناقلات النفط لافتعال ازمة في المشتقات النفطية لرفع اسعارها في المناطق التي تحتلها.

وتحمل هذه الناقلات مادة الغاز والبترول والديزل.

وذكرت مصادر أن ميشيا الحوثي تقوم إيقاف الناقلات القادمة من مأرب وحضرموت، من أجل افتعال أزمة في المشتقات النفطية، وبيع المواد النفطية القادمة من إيران للمليشيا في المناطق التي تسيطر عليها بأسعار أعلى عبر الأسواق السوداء.

يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية قد استحدثت المركز الجمركي في منطقة عفار على طريق البيضاء - مأرب، حيث تفرض مبالغ مالية باهظة على كل ناقلات المشتقات النفطية والمواد الغذائية القادمة من طريق مارب حضرموت تحت مسمى رسوم جمركية، تصل إلى 2 مليون ريال يمني على كل ناقلة بترول أو غاز، ما زاد من مضاعفة معاناة المواطنين ورفع الأسعار إلى الضعف.