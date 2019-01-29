وقفة احتجاجية لقضاة حضرموت علي مجلس القضاء.. صور

نظم نادي القضاة الجنوبي فرع المكلا اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في ساحة المجمع القضائي بالمكلا بالتزامن مع وقفات مماثلة في العديد من المحافظات المحررة وتاتي هذه الوقفة الاحتجاجية لايصال رسالة الي مجلس القضاء الأعلى بمساندة قيادة النادي في جهودها التي تبذلها لإصدار واعتماد الترقيات والتسويات التي أقرت في شهر مارس 2018م.

ودعا قضاة محاكم ونيابات حضرموت المكلا المشاركين في الوقفة إلى سرعة تلبية مطالبهم وصرف مستحقاتهم للبت في قضايا المواطنين مشيرين الي انهم اضطروا الي إغلاق أبواب المحاكم والنيابات منذ 9 ديسمبر 2018م، بعد ان اعلنوا المجلس القضائي عدة اشهر وقاموا بالاضراب الجزئي لمدة شهرين وقبلها وجهوا عده رسائل لمجلس القضاء ولكن لم يستجيب المجلس مما اضطرهم الي تنفيذ الاضراب الشامل لتحقيق مطالب القضاة المظلومين من سنوات طويلة.

هذا وقد صرح لموقع الخليج 365 القاضي صالح السعدي رئيس اللجنة التحضيرية لفتح فرع لنادي قضاة الجنوب بحضرموت بان الوقفة التي تمت اليوم من قبل قضاة ساحل حضرموت تمت لمناصرة للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي لانحاح جهودهم الرامية لانفاذ قرار التسويات القضائية لمنح الدرجات القضائية للقضاة المظلومين والمستحقين منذ اكثر من عقدين ،وهناك تماطل من مجلس القضاء ، وتتواصل الاجتماعات مع المكتب التنفيذي وسوف تستمر الوقفة الاحتجاجية كل يوم حتي الحصول علي قرار كاشف بالتسويات المستحقة لكل القضاة وفق اللآلية التي تم الاتفاق عليها سابقا ،وما يتبعها من اثر مالي ولن نقبل اي تماطل او تسويف والمشاركة اليوم تاتي من قبل القضاة والاداريين متضامنين جميعا لتحقيق المطالب العادلة.