المنطقة الأولى توضح سبب إغلاق الشارع العام في شبام حضرموت

أوضحت المنطقة العسكرية الأولى سبب إغلاق الشارع العام في مديرية شبام بمحافظة حضرموت .

وقال مصدر عسكري في المنطقة، أن المختصين فجروا اليوم الأحد عبوة ناسفة زرعها مجهولون في الشارع العام في مديرية شبام بمحافظة حضرموت .. مشيراً بحسب وكالة سبأ الرسمية، إلى أن تحرك المختصين جاء بعد وصول بلاغ إلى مركز القيادة السيطرة .

وأضاف المصدر "وعند انتشار القوة في مديرية شبام تعرض أحد الأطقم الى رماية محدودة من أحد المزارع وتم الرد على مصدر الرماية ونتج عن ذلك إصابة أحد أبطال المنطقة العسكرية الاولى بجراح خفيفة".

وتابع "على إثر ذلك تم اغلاق الخط العام بالمديرية وتفتيش المزرعة التي تعرض الجنود لإطلاق النار منها وتم ضبط اثنين من المشتبهين كما تعامل المهندسون مع العبوة وتم تفجيرها".

وأكد المصدر أن الامور تحت السيطرة، وإن هذه الاعمال الجبانة ماهي إلا دلالة على أن الإرهاب ومن يموله يعيشون أيامهم الأخيرة .. لافتاً إلى أن المنطقة العسكرية وجهت عدد من الضربات القاصمة للإرهاب خلال النصف الاخير من العام 2018م وبداية العام الحالي، وتم إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين من الصف القيادي وتفكيك عدد من الخلايا الارهابية في وادي حضرموت، على حد قوله .