فتح يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ مشاريع لتأهيل النازحين

أكد وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، حرص الحكومة على تنفيذ برامج ومشاريع تأهيل النازحين وبناء قدرات المجتمعات المحلية عبر السلطات المحلية في المحافظات والمديريات.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، بمديرة مكتب المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين بعد جاكلين بارليفليت، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وخلال اللقاء، دعا فتح، المفوضية السامية الى ايجاد التنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية واللجنة العليا للاغاثة والجهات المعنية وذلك لايجاد عدد من المراكز الايوائية وحماية المواقع وفق الغطاء القانوني وتقديم الدعم النفسي والنقدي للاسر النازحة والمتضررة من الحرب.

وناقش وزير الادارة المحلية مع مديرة مكتب المفوضية السامية خطط الاستجابة الانسانية للعام 2019م والمشاريع التي تم انجازها خلال الفترة السابقة.

ورحبت مديرة مكتب المفوضية السامية بخطة التنسيق والتعاون المشترك بين الحكومة اليمنية والمفوضية .. مؤكدة استمرار المفوضية في تقديم الدعم الاغاثي والانساني، وتنفيذ برامج دعم سبل العيش وتعزيز الاستقرار في اليمن.