رئيس الوزراء يناقش واقع وطموح منظمات المجتمع المدني في عدن

ناقش رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك، مع الهيئة الرئاسية لشبكة عدن للمبادرات الشبابية، اليوم في عدن ، واقع وطموح منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية .

وتطرق اللقاء الذي حضره، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، إلى مناقشة التحديات التي تواجهها لممارسة أنشطتها وبرامجها على الأرض، وكيفية تحقيق الطرق الممكنة لتوثيق الترابط التكاملي البنّاء والتعاون في المهام مع السلطات المحلية في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن.

أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تطوير أداء كافة منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، والعمل على تعزيز روح الشراكة بينها وبين السلطات المحلية، إنطلاقا من الأدوار الفاعلة والإسهامات المباشرة الذي تقوم به في خدمة المجتمع.

وقال رئيس الوزراء "بالإضافة إلى الحرب الغاشمة التي فرضتها مليشيا التمرد والانقلاب الحوثية وما تفرزه من نتائج كارثية على مختلف المستويات، هناك أيضا حربا أخرى لا تقل أهمية عن حرب الحوثي، وهي كيفية حفظ شريحة الشباب وإمكانية تسخير طاقاتهم الكبيرة فيما يخدم الوطن في مختلف مجالات الحياة".

وأضاف "ان المعركة الحقيقية هي معركة الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم والاستفادة من إبداعاتهم وأفكارهم، فيما يعود بالنفع والفائدة للمجتمع، والعمل على إعادة الطابع المدني في عدن وتنظيم حملات توعوية وتثقيفية لإزالة أشكال السلاح وآثار مظاهر الحرب".

ومن جانبه، أشار وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، إلى جودة النتائج التي حققتها الوزارة من خلال شراكتها مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من الحملات التطوعية والتوعوية بما فيها حملات رفع الوعي بمخرجات الحوار في مختلف مديريات عدن وغيرها من المحافظات.

وأكد على أهمية أهمية استثمار طاقات الشباب، وتقديم كافة أوجه الدعم للشبكة والمبادرات الشبابية، حتى تقوم بواجبها في المجالات الخدمية والتنموية في عدن.

واستمع رئيس الوزراء من رئيس الشبكة بديع سلطان، الى الأهداف الجاري تحقيقها وكيفية تنفذ ما يربو على ثلاثين مبادرة فاعلة في مدينة عدن، وطبيعة المشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها إعادة تأهيل وترميم صهاريج كريتر، وإقامة بطولة للكرة الشاطئية لتفعيل النشاك الرياضي لشباب عدن، وحملات توعوية لحث المواطنين على مساندة الدولة خاصة في مجال الخدمات العامة.

وكشف رئيس الشبكة عن تنفيذ حفل تكريمي للبرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن، وتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها في توفير منحة الوقود الخاصة لمحطات الكهرباء بعدن.