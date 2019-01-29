جمال مٌحسن: على المجتمع الدولي الوقوف ضد خروقات الحوثي

قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير "الخليج 365"، إنه بكل أسف هناك استمرار من قبل مليشيا الحوثي وخروقتها. وأضاف محسن خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية المصرية، بأن الخروقات وصلت إلي المدنيين وانتهاكات في مدينة الحديدة وقصف منازل المدنيين. وناشد محسن المجتمع الدولي بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد خروقات الحوثي.

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