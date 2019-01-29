مسؤول: مليشيا الحوثي نهبت 700 قاطرة غاز وبيعها في السوق السوداء

كشف مسؤول عن تلاعب مليشيا الحوثي بالغاز المنزلي في صنعاء وبيع اكثر من 700 مقطورة غاز في السوق السوداء.

وأدن وزير الدولة أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل تلاعب مليشيا الحوثي بمادة الغاز المنزلي المخصصة لأمانة العاصمة وتحويلها إلى السوق السوداء، مؤكدًا أن التلاعب في احتياجات الناس أمر غير مقبول ويجب وضع حد له.

وأشار خلال زيارته التفقدية اليوم إلى غرفة العمليات المشتركة بالجمهورية للرقابة على نقل وتوزيع الغاز المنزلي للمحافظات غير المحررة، أن العام الماضي شهد تحميل 1452 مقطورة غاز من صافر إلى أمانة العاصمة وصلت منها 847 مقطورة فقط.

ولفت وزير الدولة امين العاصمة الى أن المليشيا تصادر عدد كبير من المقطورات وتفرض إتاوات عليها كمجهود حربي ما يزيد من معاناة المواطنين ويرفع اسطوانات الغاز من ألف ريال إلى 12 ألف ريال في السوق السوداء بالأمانة.

وكان امين العاصمة قد ناقش مع رئيس غرفة العمليات المشتركة محمد عبدالوهاب معوضة آلية الرقابة الذي تقوم بها الغرفة على عملية نقل الغاز وتوزيعه في محافظات، الأمانة، إب، عمران، ذمار، البيضاء، حجة، المحويت، صعدة، ريمة، الحديدة، بموجب المحضر الموقع بين قيادات السلطات المحلية في تلك المحافظات والشركة اليمنية للغاز من أجل فاعلية الرقابة على وصول مادة الغاز المنزلي إلى المواطنين المستحقين.

واكد اللقاء على ضرورة محاسبة أية أطراف تتعاون مليشيا الانقلاب الحوثية في المتاجرة أو التلاعب بمادة الغاز المنزلي وزيادة معاناة المواطنين.