رئيس الوزراء يشيد بالدور العروبي الصادق للتحالف بقيادة السعودية

اشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالدور العروبي الصادق الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم لليمن واليمنيين في مختلف المجالات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي ، على ضرورة مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع مستوى الجاهزية واليقظة القتالية لدحر الميليشيا الحوثية واستعادة الدولة اليمنية وكافة مؤسساتها.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن رئيس الوزراء ناقش مع رئيس هيئة الاركان العامة ،جملة من القضايا ذات الصلة بالمستجدات الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية ، ومستجدات المعارك ، وسير الأعمال العسكرية ، وما يحققه أبطال الجيش الوطني من انتصارات متتالية على المليشيا الحوثية في العديد من المواقع الاستراتيجية في جبهتي نهم وصرواح بالإضافة إلى الانتصارات في كتاف بمحافظة صعدة.
من جانبه استعرض رئيس هيئة الأركان العامة عدداً من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمهام العسكرية والإدارية..منوهاً إلى ما يتمتع به المقاتلون الأبطال من عزيمة قتالية وصمود وما يتحلون به من عزيمة ومعنويات عالية.
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