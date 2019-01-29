شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة بالعاصمة عدن تفاجئ المواطنين بهذا القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدكتور مساعد القطيبي في منشور على حائطه بالفيسبوك ان كثير من محلات الصرافة يرفضون اليوم تداول الدولار فئة 100$ طبعة 2006 وما قبلها والبعض منها يقبل بتداولها ولكن بسعر صرف أقل من السعر السائد لها في السوق.!







وتابع قائلا معظم الصيارفة عندما تسألهم عن أسباب امتناعهم عن تداول هذه الفئة لا يعرف عن ذلك شيئا وكل ما يعرفه أن ثمة إشاعة منتشرة بين الصيارفة عن أن طبعة 2006 من هذه الفئة قد قد استبدلت بطبعة جديدة ولذلك تم التخلي عن هذه الطبعة.







وأشار للمعلومية.. البنك المركزي الأمريكي أو كما يسمونه بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عندما قام بطباعة هذه الفئة من الدولار حينها لم يحدد لها تاريخ انتهاء محدد، وحتى بعد أن قام بتقديم الطبعة الجديدة منها وذلك في عام 2013م لم يصرح أنه قد ألغى التعامل بالطبعة القديمة من هذه الفئة، بل العكس من ذلك فقد استمر الاحتياطي الفيدرالي بالتعامل بالطبعة القديمة وذلك بغرض سحبها واستبدالها بالطبعة الجديدة، ولن يتوقف عن ذلك إلا بعد مضي فترة كافية (وهي الفترة التي تضمن للاحتياطي الأمريكي بأنه قد قام بسحب كافة العملة المتداولة (بالطبعة القديمة ) من مختلف أسواق العالم أياً كان حجمها، وسيستمر في ذلك لسنوات ليست بقليلة، وهذا ما تفعله جميع البنوك المركزية في مختلف دول العالم عندما تقوم بتغيير عملاتها أو تغيير أشكالها، فما ظنكم بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟!

عموما،، ليسوا الصيارفة في اليمن وحدهم من يحجمون عن تداول هذه الطبعة من الدولار بل أن عدد من الدول قد ساد لديها هذا التعامل كالعراق وفلسطين وحتى عمان وغيرها من الدول، بالرغم من استمرار التعامل بتلك الطبعة من العملة في معظم دول العالم.