شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة يمنية كبيرة تتعهد بفك الحصار عن حجور خلال الساعات القادمة والعسكرية الخامسة تعلن عن خطوات قادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل ميلشيا الحوثي الانقلابية قصفها المدفعي لقرى ومناطق حجور في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية "إن ميلشيا الحوثي الانقلابية تواصل القصف المدفعي على التجمعات السكانية المدنية في حجور، متسببة بسقوط ضحايا مدنيين".

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إلى ذلك تعهدت قبيلة حاشد في محافظة عمران فك الحصار عن قبائل حجور ومدها بالدعم البشري والمادي وفقا لمصادر مطلعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توافد قبائل مجاورة للقتال في صفوف رجال قبائل حجور ضد مليشيا الحوثي الانقلابية بحسب مصدر قبلي.

وفي ذات الشأن نفذت ميلشيا الحوثي الانقلابية محاولات عدة للهجوم صوب مناطق الدرب، وذو ريبان في الجنوب الشرقي للمديرية، لكن قبائل المنطقة تصدوا لهم وكبدوهم خسائر في الأرواح، وفرار من تبقى منهم.

من جانب آخر أعلنت المنطقة العسكرية السابعة اليوم الاثنين عن تجهيزها كتائب وألوية للقتال إلى جانب قبائل حجور.