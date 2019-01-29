شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فنانة تركية شهيرة على يد والدها وتقطيعها بطريقة بشعة.. شاهد ‘‘تفاصيل مروعة جدا’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقى الأمن التركي القبض على المواطن تركي حسن أوسلو، بعد تورطه بقتل ابنته الفنانة ديدم وتقطيع جسدها، في جريمة مروعة هزت منطقة كيسان شمال غربي تركيا.

وكشفت الصحف التركية تفاصيل الحادث، الذي وقع بعد شجار بين أوسلو وهو طاهي الكباب وابنته الراقصة ديدم أوسلو (32 عاماً) في ديسمبر/كانون الأول 2018.



وقالت الصحف التركية والأجنبية نقلاً عن الشرطة إن الأب قتل ابنته بعد الشجار، وقطّع أطرافها واحتفظ بها في الثلاجة ثم دفنها في غابة بمنطقة كيسان.

مقتل فنانة تركية على يد والدهامقتل فنانة تركية على يد والدها

وعثر عامل كان يجمع الصنوبر على أحد أطراف الابنة ملفوفة في ورق جرائد، وذلك بعد تقارير عن اختفائها.

فيما استعانت الشرطة بالكلاب المدربة لاستخراج باقي أجزاء الجثة، التي عثر عليها مقطعة ومتناثرة.

وقادت التحقيقات في البداية إلى وضع الأب في دائرة الاتهام، إضافة إلى بعض أفراد عائلة زوجته.

وفي إفادته أمام الشرطة، اعترف أوسلو أنه قتل ابنته بعدما شتمته هو وزوجته، ما دفعه إلى خنقها ثم تقطيعها.

وزعم الطاهي التركي أن ابنته كانت تعاني من مشاكل نفسية.

كما ألقت الشرطة أيضا القبض على والدة ديدم وشقيقتها الصغرى، ضمن التحقيقات بشأن الجريمة البشعة.

ولم تشر الصحف التركية أو الأجنبية التي تناولت القصة إلى الحكم الذي سيصدر بحق حسن أوسلو بعدما اعترف بفعلته إثر إلقاء القبض عليه.