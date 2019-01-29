شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تطورات عسكرية متسارعة في حجور والتحالف يصدم القبائل بهذا الموقف ,,تفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر صحفية اليوم الاثنين، حالة هدوء حذر تسود مديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي اليمن، بعد ليلة من المعارك المحتدمة بين رجال القبائل ومسلحي جماعة الحوثي الانقلابية، أسفرت عن سقوط قتلى من الأخيرين.



وبحسب المصادر فأن معارك شرسة جرأت عقب محالة المتمردين الحوثيين الهجوم على رجال القبائل من من منطقتي الدرب وذو ريبان، لكن رجال القبائل صدوا الهجوم، واستمر إطلاق النار بالرشاشات الثقيلة حتى الصباح.



وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر المتمردين الحوثينن حاولوا اختراق قبائل حجور من الجهة الجنوبية، وبدأوا بإطلاق النار على عدد من المواقع من ناحية مديرية أفلح الشام، لكن رجال القبائل كانوا مستعدين.



ونقلت المصادر أن رجال القبائل استمروا في التوافد إلى المنطقة لمناصرة قبائل حجور، من بينهم مسلحين كانوا قد انضموا لجماعة الحوثيين في وقت سابق، لكنهم انشقوا عن الجماعة لمناصرة قبيلتهم.



إلى ذلك يواصل المتمردين الحوثيين حشد المئات من مسلحيهم بالأسلحة الخفيفة والثقيلة في محافظة عمران، تمهيداً للتقدم في مديرية كشر، وانهاء مقاومة قبائل حجور التي تعد من أشرس القبائل في اليمن.



ونفت المصادر عن مساندة لمقاتلات التحالف العربي لرجال القبائل في منطقة حجور أو شن غارت على مواقع تمركز المتمردين الحوثيين منذ بدء التوتر بين الطرفين، على عكس ما أوردته قناة «العربية» التي قالت في وقت سابق، إن التحالف شن غارات على مواقع الحوثيين.





وقال إن الحوثيين شنوا خلال الساعات الماضية قصفاً مدفعياً بالدبابات على منطقة العبيسة، مما قد ينذر بهجوم كبير للحوثيين خلال الساعات القادمة، في حال استمر حصار الحوثيين على المديرية.‎