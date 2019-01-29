شكرا لقرائتكم خبر عن صور أولية لمراسل وطاقم القناة الإماراتية الذي استشهد قبل قليل في انفجار بالساحل الغربي "تفاصيل جديدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد الإعلامي زياد الشرعبي وأصيب المصور محمد الشميري ومراسل قناة أبوظبي في الساحل الغربي فيصل الذبحاني بإصابات طفيفه جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت بدرجة نارية وسط سوق شعبي بالمخا.

ويعمل طاقم الإعلامي التابع لمكتب يمن دجيتل في المخأ منذ أشهر وذلك لتغطية الأحداث هناك.

وكانت مصادر ميدانية مطلعة أكدت لـ"يمن الغد" استشهاد 6مدنيين بينهم مونتاج قناة أبوظبي الإماراتية وجرح عشرين اخرين بينهم مراسل القناة في انفجار عنيف مساء اليوم في الساحل الغربي.

وقالت مصادر "يمن الغد": أن الانفجار العنيف في مدينة المخاء ‏اسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم الاعلامي زياد الشرعبي مونتاج قناة ابوظبي وطفلين واصابة اكثر من عشرين مدني بينهم مراسل قناة ابوظبي"..

وقالت المصادر ان حالة مراسل قناة ابوظبي فيصل الذبحاني ليست خطيرة.

ونجم الانفجار عن تفجير دراجة نارية مفخخة كانت مركونة بالقرب من كافتيريا مقهى الشعب بالقرب من محطة باصات النقل العام.